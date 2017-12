Salvini esclude l’appoggio a Di Maio, non ci sarà l’allenza tra Lega e M5S

Il segretario della Lega su Radio Capital: “Avremo il 40 per cento, Mattarella chiamerà uno di noi a formare il Governo”

«Escludo l’appoggio della Lega a un governo Di Maio. Basta vedere Spelacchio a Roma, come governano le città. Dico no al “governo Spelacchio”» Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Radio Capital. «Va bene cambiare idea, ma il Movimento Cinque Stelle cambia idea continuamente. Noi – aggiunge – avremo il 40% e Mattarella chiamerà uno di noi a formare il governo». «Abbiamo già dato, basta con governi della sinistra» e «basta con altri governi Gentiloni», ha dichiarato il leader della Lega, sottolineando di averne parlato con Berlusconi.

Il leader della Lega aggiunge però che vorrebbe «mantenere gli 80 euro per i redditi medio-bassi», mentre sulla legge Fornero: «Sono per l’abolizione e su questo non tratto».

