Se l’iPhone è lento, la colpa è della batteria

Nuove speculazioni sul fatto che la casa di Cupertino rallenti intenzionalmente i vecchi telefoni. Ma i tecnici spiegano: le prestazioni rallentano se le batterie si consumano La leggenda che gli iPhone avrebbero una «obsolescenza programmata» per spingere gli utenti all’acquisto di device più nuovi si alimenta ad ogni modello di melafonino lanciato sul mercato. Oggi è il Guardian – che rilancia un post del sito specializzato Reddit – a (ri)sollevare il dubbio: possibile che l’aggiornamento al nuovo sistema operativo rallenti intenzionalmente gli iPhone meno recenti? La quantità di segnalazioni di possessori di modelli «obsoleti» (stiamo parlando dell’iPhone 6, nelle sue varie versioni), sembrerebbe autorizzare la conclusione: con gli aggiornamenti del sistema operativo, Apple riduce la velocità dei processori negli iPhone. Se fosse vero, sarebbe – per il mondo degli smartphone – un po’ come il «Dieselgate» per Volkswagen.

Reazioni La questione ha mobilitato gli esperti e provocato una pioggia di reazioni in rete: lamentele, consigli e richieste (come quella di Lawrence su Twitter: che «si arrivi a classificare reato il rendere un device obsoleto con un aggiornamento di software»). In realtà, gli aggiornamenti di iOS non avrebbero – sostengono i tecnici – un impatto significativo sul processore dell’iPhone e sulla scheda grafica, che restano veloci come il giorno in cui sono stati acquistati.