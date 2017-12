Ilva: Emiliano,da Calenda crisi isterica

‘Tavolo può proseguire senza ministro’

Al tavolo istituzionale per l’Ilva di Taranto “il clima era positivo da parte di tutti, tutti interventi positivi, poi a un certo punto c’è stato uno scambio di messaggi, non so bene, tra De Vincenti e Calenda e Calenda ha avuto una crisi isterica, si è alzato ha fatto un intervento durissimo ed è andato via. Cosa sia accaduto lo spiegherà lui”. Così Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, uscendo dal Mise. Calenda, al termine dell’incontro, ha annunciato che se il Comune e la regione Puglia non ritirano il ricorso al Tar sull’Ilva “il tavolo è concluso”. “Noi – ha detto Emiliano – abbiamo anticipato che avremmo revocato le richieste cautelari e presentato i punti su cui non eravamo d’accordo“. Al tavolo di oggi sull’Ilva di Taranto – ha aggiunto Emiliano, “il percorso iniziato e verbalizzato era assolutamente positivo, noi siamo dell’idea che, siccome Calenda è un ministro pro tempore, il tavolo si è insediato e a mio giudizio può essere anche autogestito da tutti quelli che vogliono partecipare“.

Ansa