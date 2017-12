Startup innovative, è un boom: sono quasi 8mila

Le startup e le pmi innovative italiane che beneficiano della policy dedicata sono quasi 8 mila (7.398 startup e 565 pmi innovative), quasi il doppio rispetto a due anni fa e 1.800 in più rispetto al 30 giugno del 2016. E’ quanto emerge dalla relazione annuale per il 2017 del ministero dello Sviluppo economico al parlamento sullo Startup Act italiano.

La media mensile delle nuove iscrizioni nella sezione spciale del registro delle Imprese dedicata alle startup innovative è passata da 161 nel 2015 a 183 nel 2016 per raggiungere quota 253 nei primi sei mesi del 2017. Il record assoluto di iscrizioni si è raggiunto a marzo 2017 con 282 nuove startup registrate.

La forza lavoro complessiva delle startup e pmi innovative è pari a 46.107 persone tra soci e dipendenti. Il 21,5% delle startup ha in maggioranza soci under 35. Nel 2016 il fatturato complessivo ha superato i 2 miliardi di euro.

ItaliaOggi