La rivelazione di Virginia Raggi: “Non mi ricandido”

La precisazione della sindaca di Roma dopo il caso del primo cittadino di Pomezia

«In base alla regola dei due mandati direi di no». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza risponde a chi le chiede se intende ricandidarsi a sindaco dopo la fine di questo mandato. Di recente è scoppiato il caso di Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, entrato in rotta con il M5S proprio perché si vuole ricandidare, ma il primo mandato lo aveva già fatto come consigliere d’opposizione, così come la Raggi.

«La regola è chiara e ce la siamo data», argomenta Raggi, che a un giornalista che le sottolinea come servano due mandati per completare l’opera di un sindaco risponde: «Intanto direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo».

La Stampa