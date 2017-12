Fratelli d’Italia Civitavecchia soddisfatti della raccolta firme contro Ius Soli

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti con il primo banchetto organizzato dai militanti del circolo territoriale di Civitavecchia “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia. In circa tre ore, in largo Monsignor D’Ardia, i nostri militanti hanno distribuito volantini e raccolto oltre cento firme. Molti cittadini si avvicinavano spontaneamente per esprimere la loro condivisione per l’iniziativa ed offrendosi di contribuire al successo dell’iniziativa. Chiara la volontà della cittadinanza di opporsi al progetto Sprar a Civitavecchia, un affare da oltre 9000 euro al giorno (45 euro per 194 “ospiti” non Italiani), pari a quasi trecentomila euro al mese, sul quale lucreranno i soliti affaristi del business dell’immigrazione, a discapito della comunità cittadina. Con le ingenti risorse che saranno spese per accogliere in comodi appartamenti e stanze di albergo quasi duecento immigrati che, nel 90% dei casi, risultano essere dei clandestini, quante famiglie italiane in difficoltà potevano essere aiutate? La nostra battaglia proseguirà nelle prossime settimane, forte dell’appoggio entusiastico e spontaneo di tanti cittadini esasperati e confidiamo nel sostegno da parte di tutte le altre forze politiche del centrodestra per scongiurare lo SPRAR di Civitavecchia, con il definitivo ritiro della delibera di Giunta Comunale n. 127 del 20 luglio 2017.”

