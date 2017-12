Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi: “A Natale magari gli farò gli auguri, ma oltre non si va”

Lo scontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi è salito ulteriormente di intensità. Al centro dell’ultimo duello la legge Molteni, la norma sul divieto di sconto di pena per i reati gravi promossa dalle Lega Nord ma fermata da Forza Italia. Una divergenza che può far saltare il banco, così come dimostrano le parole – durissime – del leader della Lega Nord in un’intervista a Repubblica: “Silvio? No, non mi ha chiamato. Lo sentirò, magari ci faremo gli auguri di Natale. Ma oltre a questo non andiamo“.

Il Cav, riferendosi alle recenti accuse del leghista sul caso Molteni, aveva definito quelli di Salvini dei “capricci”. Secca la replica. “Vada a parlare di capricci ai parenti delle vittime di reati violenti“. Dunque, Salvini cannoneggia anche su un altro tema a lui caro: “Al centro – rimarca – stiamo imbarcando reduci e riciclati. Ma quale visione comune possiamo avere con questa gente? Se non diciamo subito dei no, e senza un programma chiaro e condiviso, io non firmo alcun patto“. Un patto che, rimarca in un successivo passaggio dell’intervista, “non c’è. E intanto Berlusconi continua a parlare di ministri, di quote. Cose che non mi interessano“.

