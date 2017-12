Ultime dalla Germania. A gennaio cominciano i colloqui tra Cdu e Spd per una Grosse Koalition

Merkel e Schulz ci riprovano. I colloqui per una possibile Grosse Koalition fra socialdemocratici dell’Spd e Unione cristiano-democratica (Cdu) cominceranno “all’inizio di gennaio”, e dovrebbero chiudersi già la seconda settimana di gennaio. Lo ha detto il leader dell’Spd Martin Schulz, rispondendo a una domanda in conferenza stampa alla Willy Brandt Haus. Schulz ha spiegato che mercoledì prossimo, 20 dicembre, ci sarà un altro incontro dei vertici del partito, e l’11 gennaio una giornata di clausura del presidio. Il leader dei socialdemocratici ha anche annunciato una commissione di dodici persone per affrontare i colloqui. Un atteggiamento “costruttivo”, ma nell’affrontare i colloqui l’Spd non si vincola a un risultato concreto, e non esclude neppure altri modelli, al di là della Grosse Koalition, ha affermato Schulz, incontrando la stampa alla Willy Brandt Haus, confermando che il presidio del partito ha votato all’unanimità, per avviare i colloqui esplorativi con l’Unione cristiano-democratica (Cdu) della cancelliera Angela Merkel per la costruzione di un governo.

ItaliaOggi