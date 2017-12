Banca Etruria, Gentiloni sta dalla parte di Boschi: “Ha chiarito”

Il presidente del Consiglio: “Mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche”

“Il ministro Boschi ha chiarito le circostanze emerse nell’audizione del presidente della Consob. Non mi permetto di dare giudizi sulla Commissione ma mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche”. Lo ha detto il premier Gentiloni in conferenza stampa a Bruxelles. Che poi ha aggiunto: “Non sono il giudice del valore aggiunto o non aggiunto. Penso che Maria Elena abbia chiarito tutto quello che c’è da chiarire, quindi sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia successo”.

