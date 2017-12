Emirati Arabi Uniti: fondo investe 2 mld dlr in India

Il fondo d’investimenti Next Orbit Ventures (NOVF) ESDM, recentemente costituito ad Abu Dhabi, investira’ 2 miliardi di dollari nell’industria elettronica, di conduttori e semiconduttori in India. A riferirlo e’ la stessa istituzione finanziaria emiratina, secondo cui la societa’ ha gia’ costuito un fondo ad hoc, con sede a Mumbai. Quasi 1,5 miliardi di dollari saranno raccolti dal fondo nel Golfo arabo, mentre i restanti 500 milioni saranno garantiti da un consorzio di investitori che coinvolge sia il governo indiano che soggetti privati. Gli investimenti mirano a creare l’infrastruttura necessaria per far fronte al mercato in rapida crescita dell’India per beni di consumo e componenti elettronici.