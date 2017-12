Casta Diva Group ha acquisito Monaco Growth Forums

Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su Aim Italia, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Monaco Growth Forums (Mgf), specializzata negli eventi Finance e in posizione di leadership mondiale nella copertura degli eventi correlati alle innovative valute elettroniche (BitCoin e affini) – tra i quali roadshows ed Icos – e delle nuovissime piattaforme di negoziazione, tra le quali Cboe e Cme. L’operazione di acquisizione – spiega una nota – si concretizzera’ attraverso la costituzione di Casta diva events finance (Cdef), prevista entro il 31 dicembre. La patrimonializzazione iniziale sara’ pari a 300.000 euro, dove il 51% sara’ di Casta Diva Events e il 49% di Andrea Porcelli. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% di Mgf da parte di Cdef potra’ comportare per Casta Diva Group un esborso fino a 1,7 milioni, che sara’ corrisposto, per cassa, al raggiungimento di specifici target economico-finanziari rilevati per trimestre. La tecnicalita’ di liquidazione dell’earn-out consentira’ a Casta Diva Group di neutralizzare l’effetto dell’investimento in termini di Pfn consolidata.

Mgf prevede di registrare nel 2017 ricavi pari a 1,5 milioni di euro e un Ebitda superiore a 450.000. La societa’ sara’ integralmente consolidata nel Bilancio di Cdg al 31 dicembre. E’ prevista un’opzione put solo da parte di Andreea Porcelli, esercitabile non prima di gennaio 2021.