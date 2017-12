Arrestato, in Spagna, Igor il Russo

Preso il killer di Budrio, in fuga dal primo di aprile. Conflitto a fuoco con la Guardia Civil: morti due agenti e un agricolatore. La notizia rilanciata dal sito Wikilao e confermata dalla polizia italiana

Igor il russo è stato arrestato. Il killer di Budrio in fuga da mesi fermato in Spagna, a Teruel, durante un conflitto a fuoco con la Guardia Civil in cui due agenti e un uomo del luogo sono rimasti uccisi. La notizia rilanciata dal sito Wikilao e confermata dalla polizia italiana. Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, era latitante dallo scorso primo di aprile. Confermata la sua identità anche dalle impronte digitali. Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha ringraziato le autorità spagnole.

La cattura

Igor era nascosto all’interno di una fattoria, durante il tentativo di cattura ha aperto il fuoco e ucciso due agenti Guardia Civil: Victor Romero Perez, di 30 anni, e Victor Jesus Caballero Espinosa. Il tutto è avvenuto intorno alle sette di sera di mercoledì a Teruel, nella comunità autonoma dell’Aragona. Nel conflitto a fuoco morta anche una persona che abitava nella zona: si tratta di un agricoltore, José Luis Iranzo, 39 anni, sposato e padre di un bambino, che accompagnava gli agenti nella ricerca dell’autore di una sparatoria avvenuta il 5 dicembre scorso nella stessa località, in cui erano rimaste ferite due persone. Secondo quanto riportano i media iberici Igor dopo aver ucciso gli agenti e l’agricoltore sarebbe scappato a bordo di un pick-up: è stato fermato alle 2.50 di notte, diverse ore dopo a Cantavieja, nella provincia di Castellon. Aveva avuto un incidente, e non ha opposto resistenza agli agenti. È stato trovato in possesso di tre pistole, di cui due appartenenti agli agenti della Guardia Civil che aveva ucciso alcune ore prima.

La latitanza

Igor il russo, Norbert Feher, era in fuga dal primo aprile del 2017, quando aveva ucciso il titolare di una tabaccheria di Budrio. L’uomo, oltre all’omicidio di Davide Fabbri, è considerato responsabile anche dell’uccisione della guardia ecologica Valerio Verri di Portomaggiore, l’8 aprile. «Un ringraziamento alle autorità spagnole, all’Arma dei carabinieri e il pensiero va alle vittime di Budrio e alle vittime in Spagna» ha detto il ministro dell’Interno Marco Minniti. «È stato arrestato in un’area che avevamo indicato noi – ha commentato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette – Non abbiamo mai mollato un giorno la ricerca di questo pericolosissimo individuo».

Fiorenza Sarzanini e Annalisa Grandi, Corriere della Sera