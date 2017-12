Disney compra asset Fox per 52 mld dlr

Concambio a 0,2745 azioni Disney per ogni azione Fox

Disney ha raggiunto l’accordo per comprare alcuni asset della 21st Century Fox. L’operazione – per la quale Disney pagherà 52,4 miliardi di dollari con un concambio di 0,2745 azioni Disney per ogni azione Fox – smembra l’impero mediatico di Rupert Murdoch.

Walt Disney si accaparra così la maggior parte dell’impero che Rupert Murdoch ha assemblato nell’arco di tre decenni e che va dagli studio di Hollywood al principale canale via satellite in Europa fino alle emittenti Tv più viste in India. Gli asset che passano di mano sono Sky, Star India, una serie di Pay-tv fra cui Fx e National Geographic, mentre rimarranno nella scuderia di Murdoch il canale Fox News, la rete sportiva FS1 e il network Fox negli Usa. L’a.d. di Disney, Bob Iger, resterà in carica fino al 2021.

Ansa