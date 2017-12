Una via nei pressi della zona Aventino-Giardino degli Aranci sarà intitolata a Lando Fiorini, il cantante romano scomparso pochi guiorni fa. È quanto prevede una mozione, presentata dal gruppo capitolino di Fratelli d’Italia, e approvata all’unanimità in assemblea capitolina questa mattina dopo l’apertura con un minuto di silenzio in memoria del cantante deceduto all’età di 79 anni.

