UBI Banca potenzia la comunicazione. Renato Vichi è il nuovo responsabile di gruppo per i Media e le Sponsorizzazioni

Il mercato ormai la definisce il terzo polo bancario a tutti gli effetti. Una rete capillare nei territori e una struttura commerciale molto rinnovata la rendono ormai una banca agile e ben definita tra le grandi del sistema bancario italiano. Oltrettutto, il 2017 per UBI Banca sarà ricordato come l’anno delle integrazioni. Cominciato con la fusione per incorporazione, a febbraio, di 5 banche controllate e con la nascita del Gruppo UBI Banca come banca unica è proseguito con l’acquisizione, a maggio, di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti rilevate dal Fondo di Risoluzione. Le prime due sono state fuse nel gruppo tra ottobre e novembre, mentre la terza sarà integrata nel primo bimestre del 2018.

Un nuovo assetto che ha comportato il potenziamento e una riorganizzazione complessiva della banca che ha toccato anche la comunicazione istituzionale con l’arrivo a novembre di Renato Vichi come Responsabile Media Relations e Sponsorizzazioni. Da Vichi dipenderanno le strutture di Media Relations ed Eventi Istituzionali di cui continua ad essere responsabile Francesco Mascolo, mentre la struttura di Sponsorizzazioni resterà affidata a Simone Zavatarelli. Dal neonato servizio dipenderanno le attività svolte per il Gruppo a livello nazionale, oltre al coordinamento di quelle realizzate all’interno delle sette macroaree territoriali in cui è organizzata UBI e al cui interno opereranno i referenti territoriali per le sponsorizzazione e i rapporti con i media.