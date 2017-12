Twitter. Ora si possono pubblicare tanti tweet collegati nello stesso istante

Twitter annuncia un cambiamento importante che permette di condividere pensieri lunghi e articolati attraverso i thread. Ecco di cosa si tratta

Twitter annuncia un nuovo tasto che rende più semplice creare, trovare e anche modificare i thread, ossia le concatenazioni di tweet, possibili fino a oggi attraverso il bottone «Risposta». Si possono quindi pubblicare composizioni di tweet, ossia serie di pensieri in 280 caratteri, per esprimersi più liberamente e facilmente.

Il processo di creazione di un thread è stato semplificato aggiungendo un pulsante in più nella composizione, in modo che le persone possano collegare i loro pensieri e pubblicare tutti i tweet all’interno del thread , nello stesso istante. Si potranno continuare ad aggiungere ulteriori tweet al thread già pubblicato in qualsiasi momento, con il nuovo bottone «Aggiungi un altro tweet». Inoltre, da ora in poi sarà più semplice individuare un thread grazie all’’etichetta «Mostra questo thread».

L’innovazione della piattaforma nasce dall’osservazione del comportamento degli utenti, che da anni utilizzano la funzione «Risposta» ai propri tweet, per pubblicare pensieri più complessi. Sarà anche molto più semplice per gli organi d’informazione mantenere in un unico thread gli aggiornamenti in tempo reale delle breaking news, aggiornando la discussione con nuovi tweet, immagini, video e link, in una timeline verticale.

La pubblicazione istantanea di più tweet contemporaneamente segue l’ampliamento del numero di caratteri, da 140 a 280, per permettere alle persone di esprimere al meglio i propri pensieri su Twitter.

Nelle prossime settimane l’aggiornamento riguardante i thread sarà disponibile per tutti i dispositivi iOS, Android, e su Twitter.com. Assicuratevi di aggiornare l’app, e date sfogo alla vostra creatività.

Luca Scarcella, La Stampa