Chessidice in viale dell’editoria

L’italia delle slot l’inchiesta dei quotidiani locali del gruppo Gedi con Dataninja. I quotidiani locali del gruppo Gedi con l’aiuto del Visual Lab di gruppo e di Dataninja, società che si occupa di datajournalism, hanno creato un database che contiene tutti i dati sulle slot machine in Italia. Venerdì, alle 10, nella sala stampa della Camera dei deputati, a Palazzo Montecitorio, verranno illustrati in anteprima tutti i dettagli di questo lavoro. A questa mole di dati, disponibili in versione esclusivamente digitale, si aggiunge l’inchiesta giornalistica che si compone di una parte nazionale e di una locale. Questo lavoro di squadra verrà pubblicato su tutti i quotidiani locali del Gruppo Gedi domenica 17 dicembre 2017 così come la versione digitale.

Visibilia, due nuove testate dai marchi di Visto e Novella 2000. Visibilia Editore ha finalizzato l’acquisizione dei marchi Visto e Novella 2000 da Visibilia magazine in liquidazione per 655 mila euro. L’intenzione è di sviluppare due nuove testate periodiche di carattere generale: Visto Tv e Visto pet.

Il MAGAZINE G della Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport celebra la Coppa del mondo di sci nelle tappe italiane con il MAGAZINE G in regalo con la rosea domani. Un numero di oltre 100 pagine e due copertine: nella prima il jet azzurro Peter Fill, nella seconda la campionessa Sofia Goggia.

Vanity Fair Red Christmas Party. Si è tenuto lunedì, negli spazi del casello di Ponente all’Arco della Pace, il Red Christmas Party, l’evento di Vanity Fair che introduce il nuovo format «Vanity Fun Fair». Ad animare la serata sono state infatti storie raccontate attraverso le performance di artisti di fama internazionale.

Il 22 dicembre Trio Medusa e Radio Deejay insieme a favore di Cesvi. Torna Zozzoni Day: venerdì 22 dicembre per un’intera giornata, dalle 7 alle 20, la diretta radiofonica sarà dedicata a Cesvi, organizzazione attiva in oltre 20 paesi del mondo con progetti a sostegno dei più vulnerabili.

Knightfall su A+E Networks. La produzione originale A+E Networks con Tom Cullen (Downton Abbey) e la firma di Jeremy Renner che racconta il misterioso mondo dei Cavalieri Templari, arriva in anteprima esclusiva per l’Italia su History (canale 407 di Sky) da oggi 13 dicembre alle 21.