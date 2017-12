Anas ci ricorda che c’è sempre un #buonmotivo per essere responsabili

Al via la nuova campagna sulla sicurezza stradale: l’iniziativa Anas, Mit e Polizia di Stato accende un faro sugli utenti “vulnerabili” della strada. Testimonial il cantante Francesco Gabbani

Sulla strada non siamo mai da soli: c’è sempre un #buonmotivo per essere responsabili . È questo il claim della nuova campagna di sicurezza stradale promossa da Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, per se stessi e per gli altri, quando non si rispettano le regole. E sono proprio “gli altri” i veri protagonisti della campagna. Si tratta degli utenti più vulnerabili: ciclisti, motociclisti, ciclomotoristi, pedoni. Ecco perché è importante ricordare che quando si è al volante, non si è mai soli.

“La sicurezza delle infrastrutture, e quindi delle persone, è una nostra priorità, per la quale siamo intervenuti con investimenti importanti nella cura e manutenzione dell’intera rete di mobilità – ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Ma il rispetto degli altri, attraverso il rispetto delle regole, è condizione irrinunciabile per prevenire il rischio. L’attenzione e il senso di responsabilità di tutti, promossi con la campagna Anas, Mit e Polizia di Stato, con Francesco Gabbani come testimonial, sono la base per far crescere una cultura che promuova i comportamenti più corretti. A volte le nostre decisioni e le nostre disattenzioni possono mettere in pericolo la salute di tutti, soprattutto quella dei soggetti più vulnerabili: è questo il buon motivo per ricordare che non siamo mai soli sulla strada”.

“Siamo in prima linea sul fronte della sicurezza stradale – ha spiegato il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani – con il grande progetto di manutenzione avviato nel 2015 per mettere in sicurezza e potenziare il patrimonio esistente lungo tutto il territorio nazionale. Ma – ha sottolineato Armani – la strada è uno spazio condiviso, per renderlo davvero sicuro serve l’impegno di tutti. I comportamenti irresponsabili, dalla distrazione all’eccesso di velocità, dalle manovre irregolari e azzardate al mancato utilizzo di adeguati sistemi di protezione, come ad esempio il casco per chi va in moto, compromettono non solo l’incolumità di chi li compie ma anche quella di chi li subisce passivamente senza potersi proteggere”.

“Fondamentale è l’impegno congiunto diretto a diffondere la cultura di una corretta mobilità stradale – ha spiegato il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno – perché la prevenzione è anche comprensione del rischio derivante da comportamenti irresponsabili. È stato fatto tanto ma ancora molto resta da fare per raggiungere l’obiettivo più ambizioso che è quello di inculcare una vera cultura di legalità e civiltà sulla strada, soprattutto in questo momento, in cui i conducenti vogliono essere sempre ‘connessi’, anche quando sono alla guida. I comportamenti scorretti causati soprattutto dalla distrazione sono purtroppo sotto i nostri occhi tutti i giorni ed impongono l’adozione di una politica rigorosa in materia di controllo dei conducenti ed azioni incisive di sensibilizzazione, dirette a far comprendere quanto sia importante adottare condotte di guida responsabili”.

I dati

Nel 2016, stando ai dati Istat, si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni, che hanno provocato 3.283 vittime e 249.175 feriti, con una diminuzione del 4,2% del numero dei deceduti rispetto al 2015 (-145). Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, +9.6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), mentre risultano in calo i motociclisti (657,- 15,0%). La fascia oraria durante la quale si sono verificati più incidenti è quella compresa tra le 22 e le 6: sono decedute 816 persone (pari al 24,9% del totale delle vittime registrate nel 2016) mentre i feriti sono stati 35.758 (pari al 14,4%).

La campagna

Testimonial della campagna è il cantante Francesco Gabbani che presta volto, voce e melodia allo spot che sarà trasmesso dal 4 dicembre al 3 gennaio 2018 su tv, radio, web e sui canali social. Il suo brano La mia versione dei ricordi, contenuto nell’ultimo album dal titolo “Magellano”, fa da colonna sonora al racconto di una strada popolata da automobilisti, pedoni, motociclisti. Ma il suo #buonmotivo non è solo musicale: nello spot Gabbani veste i panni di un ciclista e ricorda che “sulla strada non siamo mai da soli”.

Intorno alla musica ruota l’intero progetto della campagna. Con il lancio dell’iniziativa, infatti, sarà avviato un contest rivolto prevalentemente a musicisti, cantanti e band emergenti. Ai concorrenti sarà chiesto di comporre un “buon motivo” per guidare /muoversi in sicurezza. Ci si potrà candidare tramite registrazione sul sito dedicato alla campagna www.buonmotivo.it dove è presente anche il regolamento per partecipare. La selezione sarà affidata ad una giuria di esperti e ogni fase del contest sarà promossa attraverso i canali social e il vincitore avrà la possibilità di presentare il proprio brano su alcune radio locali. Inoltre, tramite i social network e il sito dedicato, gli utenti della strada sono invitati a raccontare il proprio #buonmotivo con frasi o foto.

Vi lasciamo con tre box di approfondimento riguandanti le norme comportamentali che debbono tenere in strada, i conducenti di veicoli a due ruote, i ciclisti e i pedoni. Tenetele bene a mente ogni volta che vi trovate in strada.

Norme di comportamento per i veicoli a motore a due ruote

L’articolo 179 del Codice della Strada regola la circolazione dei veicoli a motore a due ruote, indicando le norme comportamentali da seguire nel trasporto di persone e di oggetti. In particolare, è bene ricordare alcune disposizioni fondamentali per la sicurezza dei motociclisti e di tutti gli utenti della strada.

A bordo dei veicoli a motore a due ruote è obbligatorio indossare il casco che deve essere omologato e correttamente allacciato.

Il conducente di motocicli e di ciclomotori a due ruote, deve poter liberamente utilizzare braccia, mani e gambe. Inoltre, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con entrambe le mani o con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.

È vietato circolare sollevando la ruota anteriore.

Non è consentito trasportare minori di cinque anni.

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a sedici anni.

In caso di trasporto di passeggero, quest’ultimo deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo

Ai conducenti dei motocicli e dei ciclomotori è vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli.

Sui veicoli a motore a due ruote è vietato trasportare oggetti che non siano saldamente assicurati, che sporgano lateralmente o longitudinalmente di oltre cinquanta centimetri o che impediscano o limitino la visibilità del conducente.

È consentito entro i predetti limiti il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia.

Norme di comportamento per i pedoni

La circolazione dei pedoni è disciplinata dall’articolo 190 del Codice della Strada che indica il comportamento da tenere per la loro sicurezza.

I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi appositamente predisposti. Nel caso in cui questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Al di fuori dei centri abitati, sulle carreggiate a due sensi di marcia i pedoni devono circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli, mentre sulle carreggiate a senso unico di circolazione devono circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

I pedoni che circolano sulle strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono procedere su un’unica fila, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere.

Per attraversare la carreggiata è necessario utilizzare gli appositi attraversamenti pedonali o servirsi dei sottopassaggi o soprapassaggi. Qualora assenti o distanti più di centro metri dal punto di attraversamento, è possibile attraversare la carreggiata in senso perpendicolare prestando particolare attenzione. Tuttavia non è consentito attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, anche se distano più di cento metri.

È vietato attraversare diagonalmente gli incroci.

È vietato sostare sulla carreggiata, se non in caso necessità. Inoltre, è vietato anche effettuare giochi, allenamenti e manifestazioni sportive.

I pedoni non possono sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali perché potrebbero intralciare il transito degli altri pedoni.

Se la carreggiata è sprovvista di attraversamenti pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli in transito.

Ai pedoni è vietato attraversare la strada passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Negli spazi riservati ai pedoni e sulle carreggiate riservate ai veicoli è vietato l’utilizzo di tavole, pattini o di altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. Tuttavia è consentita la circolazione, nelle parti della strada riservate ai pedoni, alle macchine per uso di bambini o di persone invalide anche se dotate di motore con le limitazioni imposte dall’art. 46 del C.d.S. e secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

Norme di comportamento per i ciclisti

La circolazione dei velocipedi, e in generale il comportamento dei ciclisti, è regolata dall’articolo 182 del Codice della Strada e nel collegato articolo 377 del Regolamento di Esecuzione. Al di là delle specifiche previsioni, i ciclisti devono rispettare alcune norme di comportamento valide per tutti i conducenti, in particolare le prescrizioni della segnaletica.

Ecco alcune regole che è bene ricordare per non incorrere in sanzioni o rischiare di mettere in pericolo la propria incolumità o quella delle altre persone che circolano sulle strade.

Per condurre un velocipede non sono necessari requisiti anagrafici e titoli abilitativi. Tuttavia, come prevede l’articolo 115 del codice della strada, chi guida veicoli deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici. Ne consegue che anche il conducente di un velocipede, alla stregua di automobilista, risponde dei reati previsti dagli articoli 186 e 187 del C.d.S: guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In presenza di una pista ciclabile, i ciclisti devono servirsene. Solo in mancanza delle apposite piste possono percorrere la carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Nel punto in cui le piste ciclabili si interrompono, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. I conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili (art. 40 comma 11 del C.d.S.).

I ciclisti devono di regola procedere su un’unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Nei centri abitati percorrere su unica fila è rimesso alla decisione del ciclista in base alle condizioni della circolazione, mentre al di fuori diviene un obbligo, salvo che uno di essi abbia meno di dieci anni e proceda a destra del conducente più grande.

Quando circolano al di fuori delle piste ciclabili, i ciclisti devono sempre evitare improvvisi cambi di direzione o movimenti a zig-zag, che potrebbero essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

I ciclisti devono poter usare liberamente le braccia e le mani, reggendo il manubrio almeno con una mano. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani o tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro. In ogni momento devono essere in grado, inoltre, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle norme del codice (es. i rimorchietti conformi alle prescrizioni dell’articolo 225 del Regolamento), condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Non è dunque permesso portare un cane al guinzaglio o agganciarsi allo sportello di un’auto o al braccio di un motociclista.

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando sono di intralcio o di pericolo per i pedoni (es. all’interno di un’area pedonale o di un itinerario ciclopedonale particolarmente affollato), nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, ogni volta che le circostanze lo richiedano. In questi casi i ciclisti sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.

I ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovre di svolta che intendono effettuare: a sinistra, a destra e di fermata.

Da mezz’ora dopo il tramonto, durante la notte nonchè di giorno nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo richiedano, i ciclisti devono utilizzare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva. I velocipedi sprovvisti non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. Il ciclista che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e chi circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, come previsto dal comma 4-ter dell’articolo 162 C.d.S.

Ai ciclisti non è consentito trasportare altre persone sul velocipede, tranne che il mezzo non sia stato appositamente costruito e attrezzato. È il caso ad esempio del tandem, strutturalmente idoneo a trasportare due persone, o dei risciò, velocipedi a quattro ruote (che devono essere omologati e condotti dal solo conducente) e che possono trasportare al massimo quattro persone adulte e due bambini fino a dieci anni di età. Inoltre, al ciclista maggiorenne è consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con l’apposito sellino ancorato al telaio.

È vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri. O che, in ogni caso, impediscano o limitino la visibilità al conducente.