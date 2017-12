Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Marcello Dell’Utri

Ha annunciato di voler lasciarsi morire, rifiutando cibi e farmaci. Non solo: ha detto che non vuole clemenza, ma giustizia: perciò rifiuta la grazia e chiede che non siano prese iniziative per raggiungere questo obiettivo. E l’ultimo atto di fierezza e di orgoglio da parte di un uomo che non si è mai lamentato, in carcere, nonostante le ingiustizie e gravi malattie.

Eugenio Scalfari

Debbo dire che questa volta mi esprimo con attenta comprensione verso il fondatore e l’ex direttore della Repubblica. L’età gli sta giocando un brutto scherzo; l’ultima prodezza domenicale è un’intervista a sé stesso. Sarebbe facile infierire, ma non me la sento: Eugenio interroga sé stesso perfino su amore ed erotismi, ma alla gente, e questo è ciò che conta, poco gliene cale.

Luca Moroni

Ha 17 anni è lo scacchista più forte d’Italia. Brianzolo di Desio, figlio di un venditore ambulante di salumi. Un ex bambino prodigio, un predestinato con idee chiare: ha vinto, a Cosenza, il campionato italiano, si allena quattro ore al giorno, studia al liceo scientifico, ha scelto gli scacchi come lavoro per il suo futuro. È anche l’ex vicecampione mondiale under 16.

Antonio Conte

L’epopea di successi dell’allenatore dal carattere di acciaio ha subito un brusco stop. Alla guida del Chelsea – che in Premier league trionfò nello scorso campionato – è staccato in modo irrimediabile, mentre il Manchester city galoppa a ritmi frenetici. La squadra non lo segue più, si parla addirittura di esonero. È giunta l’ora di tornare in Italia?

Cristiano Ronaldo

Ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro, eguagliando il primato del grande rivale Leo Messi. Festeggia il trionfo nell’ultima partita del Real Madrid, esponendo sul prato i trofei per la gioia dei tifosi e la probabile ammirazione (e invidia) dei colleghi, poi tanto per gradire segna un paio di gol. E dimentica i guai fiscali: 32 anni, 32 milioni di compenso annuale (stima per difetti).

Maurizio Sarri

Ha un bel dire, l’allenatore del Napoli, che alla sua squadra non ha niente da rimproverare e che niente è compromesso. No, il Napoli fenomenale d’inizio stagione è in crisi evidente: non segna più, non vince, ha perso con la Juventus, il suo gioco esaltante – ammirato in tutta Europa – comincia a essere sterile e ripetitivo. Urgono rinforzi, nel mercato di gennaio.