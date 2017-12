Pistorius coinvolto in una rissa in carcere: è stato ferito

L’ex campione paraolimpico Oscar Pistorius è rimasto ferito durante una rissa scoppiata nel carcere in cui sta scontando una pena a 13 anni per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp: lo riporta il Daily Mail. Secondo il tabloid britannico, Pistorius era in fila per usare un telefono quando è scoppiata una lite con un altro carcerato. Si indaga per determinare chi ha iniziato la lite. Se fosse stato Pistorius, l’ex campione – che ora è considerato un detenuto a `basso rischio´ – potrebbe perdere i suoi privilegi.