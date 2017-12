Google sta cercando manager a Roma e Milano

Google alla ricerca di manager e tecnici anche in Italia: sono al momento 5 le posizioni aperte a Milano e una a Roma.

Big G sta cercando uno ‘Strategic Cloud Engineer’, un ‘Technical Specialist’, un ‘Cloud Consultant’, un ‘Business Intern 2018’ e un ‘Technical Solutions Consultant’. C’è poi una posizione disponibile anche nella Capitale, dove si cerca un ‘Field Sales Representative’.

Per quanto riguarda il primo ruolo, il candidato – si legge sull’annuncio dedicato nella sezione ‘Jobs’ della pagina ‘Careers’ (QUI) – svolgerà un “ruolo fondamentale nel garantire ai clienti la migliore esperienza nel passaggio alla suite di prodotti Google Cloud”.

Chi fosse interessato potrebbe diventare “responsabile della fornitura di soluzioni tecniche, della gestione delle relazioni con lo staff tecnico del cliente e dell’abilitazione dei nostri partner Google Cloud”.

BUSINESS – Per quanto riguarda invece la posizione di ‘Business Intern 2018’, la domanda per lo stage 2018 è già chiusa ma – ricorda Google – a ottobre 2018 verranno indicate le posizioni per il 2019. Le candidature inviate continuano comunque ad essere esaminate dalla squadra di reclutamento che “determinerà dove posizionarti al meglio, in base al curriculum”.

Per chi farà parte del team ‘Google Marketing Solutions’ (GMS), ad esempio, l’obiettivo sarà fornire aiuto ad imprenditori e non nel costruire la propria presenza online e accrescere la propria attività. “Siamo impegnati – ricorda ‘Big G’ – a seguire e sviluppare le esigenze pubblicitarie delle aziende. I nostri team di strateghi, analisti, consulenti e specialisti collaborano strettamente per individuare e analizzare bisogni ed esigenze dei clienti. Insieme, creiamo e implementiamo piani aziendali per ogni tipo di attività”.

ROMA – Come rappresentante di vendita sul campo, per quanto riguarda il lavoro su Roma, la persona si occuperà di “promuovere ‘Google Cloud Platform’ come tecnologia per l’innovazione aziendale”, presentando la piattaforma ai clienti con lo scopo di “aumentare la consapevolezza nella comunità di sviluppatori e startup” seguendo, inoltre, la gestione delle relazioni con i clienti.

Adnkronos