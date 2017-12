Con l’opening “Ostriche & Bollicine” si è inaugurato il Ristorante La Penna D’oca!

“Ostriche & Bollicine” alla PENNA D’OCA!

Mercoledì 29 novembre grande opening del ristorante La Penna d’Oca in Via della Penna nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo. La Penna D’Oca, un’esclusivo ristorante, un perfetto connubio tra eleganza e design. L’arredamento della sala interna e del dehors, estremamente curato, in cui la modernità e la tradizione si incontrano, lo rende un luogo speciale. Una modernità che guarda al futuro ma che non abbandona la tradizione di una mise en place classica. “Un gioiellino”, come amano definirlo i proprietari Bashar e Iman Assad, che mira a diventare meta per gli amanti della cucina ricercata proponendo un menu gourmet-creativo (cucina mediterranea). A guidare la cucina l’internazionale Chef Massimiliano Valenti che, con amore e continua ricerca, crea le sue pietanze che elabora e realizza creando raffinati piatti di alta cucina gourmet, tra armonie di gusti, motivi e colori. Un regno per palati raffinati, dove assaporare vini di nicchia e selezionatissimi spumanti e champagne delle più importanti etichette nazionali ed internazionali. Alla serata sono stati numerosi i volti noti del mondo dello spettacolo: Francesca Inaudi, Marco Bonini, Valeria Fabrizi, Jimmi Ghione, Simona Borioni, Alice Sabatini, Claudia Ferri, Giada Desideri, Alessia Fabiani, Luigi Imola. Gli ospiti sono stati accolti con ostriche & bollicine per poi proseguire con prelibati assaggi serviti in mini porzioni assolutamente originali come le provette di gaspacho al pomodoro, la sfoglia di carta riso e mazzancolle in tempura, il riso acquarello con frutti di mare, il tartufami su…e altre prelibatezze che hanno reso la serata speciale.

P.r. Agency: GGC

Giorgia Giacobetti Comunicazione

La Penna D’Oca

Via della Penna n° 53 – Roma

Aperto dal martedi alla domenica

12.30/15.00 19.00/23.00

Tel 06/3202898