Curiosità. Oggi, Bocelli suonerà la campanella al Nasdaq

Sara’ Andrea Bocelli a dare il via oggi alle 9 locali (le 15 italiane) alla giornata di contrattazioni a Wall Street: il tenore, a New York per chiudere il suo tour americano con due concerti al Madison Square Garden, sarà il primo cantante italiano a suonare la campanella di apertura al Nasdaq.

Prima dell`avvio della giornata borsistica, Bocelli terrà un breve discorso sulla sua fondazione, la Andrea Bocelli Foundation. La fondazione, creata nel 2011, opera a favore delle persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.

ItaliaOggi