Banca Generali, a novembre 520 milioni di euro di raccolta

Raccolta netta di 520 milioni di euro per Banca Generali nel mese di novembre, che porta il saldo da inizio anno a 6,2 miliardi (+27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

La raccolta si è concentrata pressoché integralmente verso soluzioni di risparmio gestito che hanno totalizzato una raccolta di 498 milioni portando il totale da gennaio a 5,6 miliardi (+62%). Le soluzioni “contenitore” sia nel modulo finanziario che assicurativo hanno ancora una volta catalizzato i flussi con 306 milioni nel mese che portano il totale da inizio anno a 4,1 miliardi (66% della raccolta complessiva, 74% di quella in prodotti gestiti). Si mantiene sostenuta la domanda di Fondi e SICAVs, pari a 211 milioni nel mese e 1,7 miliardi da inizio anno. “Stiamo registrando una forte domanda dalla clientela private che apprezza la personalizzazione e la protezione dai rischi di mercato dei nostri contenitori gestiti finanziari e assicurativi – ha dichiarato l’amministratore delegato, Gian Maria Mossa – . L’accelerazione della raccolta in quest’ultima parte dell’anno è frutto del grande lavoro dei nostri consulenti al fianco delle famiglie in un orizzonte economico di ripresa ma non privo di incognite sui mercati finanziari dove la flessibilità e la qualità delle soluzioni gestite consentono di formulare risposte su misure alle singole necessità. E’ il nostro miglior anno di sempre in termini di raccolta con un trend molto solido che supera le nostre stesse aspettative“.

