Il mondo in una perla, di Murano

La collezione dall’8 dicembre al 15 aprile nel Museo del Vetro

Un mondo unico quello delle perle di vetro di Murano: oggetti decorativi ma anche preziosa merce di scambio esportata nel XIX secolo verso le colonie dell’Africa Occidentale, dell’India e delle Americhe. Monili tanto ricercati che in cambio di perle di vetro i nativi d’America accettarono di cedere il territorio che oggi conosciamo come Manhattan. Il mondo in un perla – La Collezione di Perle del Museo del Vetro 1820 – 1890, è la mostra a cura di Augusto Panini e Chiara Squarcina, in programma a Murano, nel Museo del Vetro dall’8 dicembre al 15 aprile 2018, che comprenderà anche parte della straordinaria collezione costituita da 85 cartelle campionarie con 14.182 perle, da tre pannelli di stoffa del 1863, dono della Società delle Fabbriche Unite con 2015 perle e 266 mazzi di conterie, da 91 mazzi di perle a lume, di cui alcuni incompleti, da 8957 perle integre e 274 frammentate e 492 mazzi di conterie.

Ansa