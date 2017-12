Ultime sulla ricerca. Il 20 dicembre sarà pubblicato il Prin

Ricerca, il 20 dicembre sarà pubblicato il Bando Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 2017. Lo ha annunciato, in un’intervista, il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli. «I 400 milioni per la scienza italiana arriveranno il 20 dicembre», ha detto il minisro rispondendo così alle attese della comunità accademica e scientifica che si stava interrogando sulla sorte del cospicuo tesoretto promesso: 391 milioni di euro, 250 dei quali provenienti da fondi accantonati dall’Istituto italiano di tecnologia. Il bando prevederà «linee di intervento riservate alle aree del Mezzogiorno e ai ricercatori under 40. Ci sarà una prevalutazione che terrà conto di questi fattori, poi una seconda selezione, affidata a esperti internazionali, che giudicherà la valenza scientifica dei singoli progetti», ha detto la Fedeli. «Abbiamo altre iniziative in programma: è previsto per gennaio un decreto ministeriale con il quale fisseremo per il 15 aprile di ogni anno (nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci) la Giornata internazionale dei ricercatori italiani. Dobbiamo far sentire i nostri scienziati all’estero parte di una comunità nazionale. Ed è in preparazione un bando da 110 milioni di euro per creare le condizioni affinché anche le nostre università e i nostri atenei diventino attrattivi per chi è fuori dall’Italia».

ItaliaOggi