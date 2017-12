Fvg-Cina: Serracchiani, possibili collaborazioni porto Shanghai

“Le tappe della visita a Shanghai sono state tutte estremamente importanti e hanno avuto al centro il tema dell’intera piattaforma logistica del Fvg e la presentazione delle potenzialita’ che il porto di Trieste ha per la Cina, anche in relazione agli importanti impegni che i nostri due Governi hanno raggiunto sul progetto della nuova Via della Seta”. E’ il bilancio che la presidente della Regione, Debora Serracchiani, ha tracciato al termine della seconda tappa della missione economico-istituzionale in Cina, che si e’ svolta a Shanghai con il supporto costante del console Stefano Beltrame. L’avvio e’ stato il business forum organizzato da Unido (United Nations Industrial Development Organization), durante il quale e’ stato firmato l’accordo con la Commissione municipale per il commercio di Shanghai, uno strumento importante per rafforzare la cooperazione istituendo una piattaforma di promozione di investimenti bilaterali per facilitare gli affari in Fvg e a Shanghai in settori prioritari. “Tra questi abbiamo puntato molto su operazioni portuali, logistica e filiera di fornitura marittima”, ha evidenziato Serracchiani. Di qui l’importanza della presentazione della piattaforma logistica regionale che la presidente della Regione e il presidente dell’Autorità’ di sistema del Mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, hanno avuto l’opportunita’ di fare con i vertici di Shanghai International Port Group (Sipg). Sipg e’ l’operatore di tutti i terminal pubblici del sistema portuale di Shanghai ed e’ stata costituita nel 2003 a seguito della completa riorganizzazione dell’Autorita’ portuale. Sipg gestisce 125 ormeggi nel porto di Shanghai per una lunghezza totale di circa 20 chilometri, un totale di 293 mila metri quadrati di magazzini e oltre 4,7 milioni di metri quadrati di depositi. “Visitando una delle aree gestite da Sipg abbiamo avuto un assaggio di quella che e’ l’immensa distesa del porto di Shanghai e della vastita’ delle sue aree franche” ha commentato Serracchiani. La superficie totale dell’area portuale e’ oltre 5.000 chilometri quadrati e dal 2005, quando il porto Yangshan e’ stato attivato, Shanghai e’ diventato il primo nodo portuale del mondo per volume di merci movimentate, superando Hong Kong e Singapore. Nel 2016 l’area marina della portualita’ di Shanghai ha raggiunto 1.300 moli di attracco tra cui 272 per navi dalla capacita’ superiore alle 10.000 tonnellate per una estensione totale di 126,9 chilometri. Il sistema portuale ha una capacita’ di gestione di 538 milioni di tonnellate di merci con la gestione di 717 milioni di tonnellate di cargo nel 2015 con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. La China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone e’ stata creata nel settembre 2013, inizialmente costituita dalle zone franche di Waigaoqiao, del porto di Yangshan e dell’aeroporto di Pudong. Successivamente e’ stata allargata raggiungendo un’area complessiva di 121 chilometri quadrati totali. “Grazie a questa serie di visite si e’ potuta veicolare al mercato cinese l’informazione che lo scalo di Trieste e’ pronto per essere un porto all’interno di una rete globale, dove la Cina ovviamente e’ protagonista”, ha commentato Zeno D’Agostino al termine della missione. “Quello che si evidenzia da questi incontri e’ che finalmente si comincia ad apprezzare il passaggio merci da sud verso l’Europa, scelta che fino a pochi anni fa ancora non veniva presa in considerazione dal mercato cinese: oggi negli incontri abbiamo discusso di noli, di treni, di integrazione informatica con i loro sistemi e cio’ significa che si sta entrando in una fase operativa. E’ un segnale importante, che indica che l’Adriatico sta diventando un corridoio privilegiato per le merci che arrivano dal Far East“, ha concluso D’Agostino.