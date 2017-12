Gli anarchici del Fai rivendicano l’attentato alla stazione dei carabinieri di Roma

C’è una rivendicazione degli anarchici per l’ordigno esploso ieri mattina davanti alla stazione dei carabinieri San Giovanni in via Britannia, a Roma. A firmarla è la Fai-Fri (Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale), Cellula Santiago Maldonado. La rivendicazione è apparsa su un sito che fa riferimento a movimenti anarchici e la sua attendibilità è tuttora al vaglio degli investigatori. Maldonado è l’attivista argentino che appoggiava la causa delle popolazioni indigene Mapuche trovato morto nell’ottobre scorso 78 giorni dopo essere scomparso.

Secondo quanto si è appreso, l’ordigno rudimentale sarebbe stato composto da un contenitore metallico, con dentro polvere pirica e innesco. Le modalità ricorderebbero per alcuni aspetti la bomba esplosa a maggio nel parcheggio delle poste di via Marmorata.Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d’ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, in via Britannia 37. Al comando provinciale dell’Arma si spiega che non ci sono stati feriti, ma sono stati riscontrati danni al portone d’ingresso. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di “atto di terrorismo con ordigno esplosivo” a carico di ignoti.

ItaliaOggi