8 dicembre: 10 canzoni di Natale per addobbare l’albero

Il momento è arrivato: il ponte dell’Immacolata è perfetto per addobbare la casa ed entrare nello spirito natalizio. Indecisi sulla colonna sonora? Abbiamo selezionato per voi 10 canzoni tra grandi classici e brani a tema

Siamo arrivati a quel momento dell’anno: quel momento tanto atteso da molti, detestato da altri. Quello dei giorni predestinati alla decorazione della casa in occasione delle festività di Natale. Come sottrarsi a questa tradizione, seppur non così inclini allo spirito natalizio? Per quanto una persona possa essere più affine al Grinch che a uno degli aiutanti di Babbo Natale, questo è uno dei periodi in cui abbandonarsi a un po’ di sano sentimentalismo non può che far bene. Perché non accompagnare quindi allestimenti casalinghi, ricerche di regali e passeggiate sotto le luminarie con la giusta colonna sonora? Ognuno ha le proprie canzoni natalizie preferite, quelle strettamente legate a esperienze e ricordi, noi abbiamo selezionato dieci canzoni per accompagnarvi in questi giorni di preparazione al Natale, alternando grandi classici a brani un po’ meno scontati, tutti da scoprire.

1) Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

2) Pentatonix – That’s Christmas To Me

3) Michael Bublé ft. Thalia – Feliz Navidad

4) Marco Mengoni – Natale Senza Regali

5) Train – Shake Up Christmas

6) Band Aid 1984 – Do They Know It’s Christmas

7) Alex Britti – E Dopo Cercami

8) Laura Pausini – Santa Claus Is Coming To Town

9) Coldplay – Christmas Lights

10) Thegiornalisti & Deejay all stars – La canzone di Natale di Radio Deejay 2017

VanityFair