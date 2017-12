Walgreens Boots Alliance, di Stefano Pessina e Ornella Barra, investe nella catena di farmacie cinese GuoDa

Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA) annuncia oggi di aver raggiunto un accordo con China National Accord Medicines Corporation Ltd. per investire nella società controllata Sinopharm Holding Guoda Drugstores Co., Ltd. (“GuoDa”), che opera nella gestione diretta e in franchising di farmacie in Cina.

GouDa è una catena di farmacie leader in Cina, con una prospettiva di espansione in tutto il Paese, nell’ambito delle riforme del settore salute attualmente in corso e della crescente importanza del canale della farmacia. Walgreens Boots Alliance, realtà globale con profonde radici nella farmacia, ritiene di poter portare una significativa esperienza a beneficio di GuoDa e sostenerne gli obiettivi di crescita.

Stefano Pessina, Executive Vice Chairman e CEO di Walgreens Boots Alliance, ha dichiarato: “Siamo molto felici di questo investimento strategico in GuoDa. Si tratta della principale catena di farmacie della Cina e crediamo di poter contribuire in maniera positiva al suo continuo sviluppo, grazie alla nostra competenza nella farmacia globale. Siamo già presenti in Cina da circa 10 anni, inizialmente attraverso Alliance Boots, e siamo ora entusiasti di avere la possibilità di investire ulteriormente nel settore ad alto tasso di crescita della farmacia retail cinese.”