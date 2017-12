Sventato un piano per uccidere il premier inglese, Theresa May

I servizi segreti britannici (Mi5) hanno annunciato di avere sventato un progetto di attentato al primo ministro Theresa May: due uomini sono stati arrestati il 28 novembre scorso a North Kensington, ad ovest di Londra, con l’accusa di voler uccidere il capo del governo britannico. A fare i nomi dei due sospetti è oggi il quotidiano The Sun: si tratterebbe di Naa’imur Zakariyah Rahman, 20 anni, e Mohammed Aqib Imran, 21. I due uomini, riferisce il Sun assieme ad altri quotidiani britannici, sono già stati incriminati per il presunto progetto di attentato e attendono ora di comparire davanti a un giudice. Rahman sarebbe l’aspirante attentatore. Al momento del suo arresto da parte di un Commando antiterrorismo è stato trovato in possesso di due ordigni artigianali. Rahman avrebbe voluto fare irruzione a Downing Street con una cintura esplosiva, uno spray al peperoncino e un coltello con l’obiettivo di uccidere May. Imran è invece considerato dagli investigatori un possibile fiancheggiatore del presunto attentatore, che aspirava ad unirsi ai ranghi dell’Isis. E’ accusato di avere tentato di ottenere un passaporto falso e di voler raggiungere la Libia.

ItaliaOggi