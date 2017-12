Torino. Tre operai ustionati in fabbrica da un incendio: due sono gravi

Si è sviluppato un incendio e i tre sono stati investiti dal fuoco

Nel giorno in cui si commemorano le vittime del rogo alla Thyssen, tre operai sono rimasti ustionati in una fabbrica torinese di strada San Mauro a causa di un incendio. Secondo una ricostruzione, da un serbatoio sarebbe divampata una grossa fiamma che ha preso in pieno i tre, in quell’istante operativi al reparto solventi. Trasportati in ospedale, due sono in codice rosso per le ferite riportate. Sul posto i vigili del fuoco. La fabbrica è la Vaber, produce componenti per automotive e nautica.

Simona Lorenzetti, Corriere della Sera