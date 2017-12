Retroscena Brexit. Il premier May: “Il Regno Unito uscirà dal mercato unico e dall’unione doganale”

Theresa May insiste che il Regno Unito “uscirà dal mercato unico e dall’unione doganale” rispondendo a domande sulla Brexit nel Question Time di oggi. Ma la premier conservatrice britannica sottolinea anche la volontà di raggiungere un accordo con Bruxelles che sia positivo per l’intero paese, in particolare riferendosi alle future relazioni commerciali con l’Ue. Sollecitata più tardi dal capogruppo unionista del Dup alla camera dei Comuni sul tema specifico del confine irlandese, May ha rimarcato che un’intesa, saltata lunedì proprio a causa del veto del Dup, va trovata con l’obiettivo di evitare, dopo la Brexit, il ritorno di una frontiera “hard” tra Irlanda e Irlanda del Nord. E ha ricordato gli interessi comuni di Londra, Belfast e Dublino al riguardo, come ad esempio il fatto che esiste “un mercato energetico comune” fra le due parti dell’Isola Verde.

ItaliaOggi