Ultim’ora. Trump ad Abu Mazen: “Trasferiremo l’ambasciata Usa a Gerusalemme”

Da Tel Aviv a Gerusalemme. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha informato telefonicamente il leader palestinese Abu Mazen delle sue “intenzioni” di trasferire l’ambasciata Usa a Gerusalemme. Lo ha fatto sapere l’ufficio dello stesso presidente palestinese. Trump “ha informato il presidente (Abu Mazen) sulla sua intenzione di spostare l’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme”, ha detto la presidenza palestinese in una nota. Non è chiaro dalla dichiarazione se Trump abbia pianificato di trasferire immediatamente l’ambasciata o in futuro. A sua volta Abu Mazen, ha avvertito delle “pericolose conseguenze di tale decisione sul processo di pace, sicurezza e stabilità nella regione e nel mondo”, si legge ancora nella nota.

