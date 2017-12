Indiscrezioni calcistiche. Barcellona, il nuovo contratto di Messi avrà un bonus di 20 milioni: serviranno per risolvere i suoi debiti con il fisco

Cento milioni di euro, in cinque versamenti da 20 milioni. E’ la somma che Lionel Messi percepirà dal Barcellona per compensare i suoi recenti debiti col fisco.

E’ quanto riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha rivelato nei dettagli il nuovo contratto milionario, concluso il 25 novembre tra il calciatore argentino e Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcellona, che lega Messi alla sua squadra per altri cinque anni.

Tra le voci del contratto, quella che più colpisce sono proprio i 100 milioni per compensare le ammende (si parla di oltre 50 milioni di euro) imposte al calciatore dal fisco spagnolo e le relative spese legali.

L’argentino incasserà dal Barça 75 milioni di euro lordi a stagione.

Elena Galli, ItaliaOggi