Ultime dall’Inps. Nel 2016 sono stati presentati 18,9 milioni di certificati medici

Nel 2016 sono stati trasmessi complessivamente 18,9 milioni di certificati di malattia: 12,6 milioni di certificati medici hanno riguardato il settore privato e 6,3 milioni la pubblica amministrazione. Il numero dei certificati di malattia trasmessi rispetto al 2015 presenta un aumento del 4,4% per il settore privato ed è in leggero calo (-0,03%) per la pubblica amministrazione. Lo rende noto l’Inps.

Il numero dei certificati medici nel 2016 presenta un`elevata stagionalità: è massimo nel quarto trimestre dell`anno per il settore privato (circa il 38%) e nel primo trimestre per il settore pubblico (circa il 32%) e minimo nel terzo trimestre (circa il 20% nel privato e il 15% nel pubblico).

Nel complesso, comparto pubblico e privato, la distribuzione dei certificati di malattia a livello territoriale evidenzia che, nel 2016, il Nord-ovest è l`area geografica che con il 28,4% presenta il maggior numero di certificati medici.

ItaliaOggi