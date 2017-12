Banca Popolare di Bari ha completato l’iter della seconda cartolarizzazione dei Npl

Assegnati rating a cessione 319 mln, valore 32,7%

Banca Popolare di Bari e la controllata Cassa di Risparmio di Orvieto hanno concluso l’iter della seconda cartolarizzazione dei crediti deteriorati con l’assegnazione del rating e un valore complessivo pari al 32,7% del nominale. L’operazione è in linea con il programma di dismissione pluriennale di 800 milioni di euro, di cui la prima parte di 480 milioni completata nel 2016. In particolare, spiega una nota, in data 16 novembre il gruppo aveva ceduto un portafoglio di sofferenze per Euro 319,8 milioni di valore lordo ad un veicolo di cartolarizzazione. Questi ha emesso a sua volta tre tranches di notes ABS: una senior, dotata di rating BBB-/Baa3/BBB da parte, rispettivamente, delle agenzie DBRS, Moodys e Scope, pari a Euro 80,9 milioni ed eleggibile per la GACS, una mezzanine, dotata di rating B (low) e B, rispettivamente, da parte di DBRS e Scope pari ad Euro 10,1 milioni ed una junior, non dotata di rating, pari ad Euro 13,5 milioni. Il valore complessivo delle notes emesse e’ quindi pari al 32,7% del valore nominale dei crediti ceduti. Tutte le notes saranno ritenute al closing da Banca Popolare di Bari. La GACS verra’ formalmente rilasciata al termine dell’iter di richiesta.

