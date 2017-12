Ultime dalla Germania. Evacuato mercatino natalizio per pacco sospetto

Conteneva chiodi, cavi, batterie, fuochi d’artificio e polvere, ma nessun dispositivo di innesco il pacco sospetto trovato oggi nelle vicinanze del Mercatino di Natale di Potsdam, in Germania. A precisarlo sono state le autorità locali. Secondo il ministro dell’Interno dello Stato del Brandeburgo, Karl-Heinz Schröter, il contenuto non avrebbe potuto provocare un’esplosione. “L’inchiesta è appena all’inizio”, ha aggiunto.

Il pacco era stato consegnato da un corriere a una farmacia nel pomeriggio, proprio mentre la zona del mercatino si stava affollando di gente. Dopo la segnalazione, la polizia ha immediatamente chiuso ed evacuato la zona, mentre gli esperti, arrivati sul posto, analizzavano il contenuto del pacco, poi messo in sicurezza. Solo successivamente si è saputo che non vi era alcun meccanismo di innesco.

In Germania resta alto l’allarme per la sicurezza nella settimana dell’apertura dei mercatini di Natale, a un anno dall’attentato che fece 12 morti e 56 feriti a Berlino: misure di sicurezza straordinarie sono state adottate in tutto il Paese.

Adnkronos