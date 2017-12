L’indice Pmi manifatturiero dell’Italia sui massimi dal 2011

L’indice Pmi manifatturiero dell’Italia continua a crescere e si porta sui massimi dal 2011.

“Il settore manifatturiero dell`Italia ha registrato a novembre un forte miglioramento delle condizioni operative. La crescita della produzione, dei nuovi ordini e delle esportazioni hanno raggiunto valori record mai raggiunti in svariati anni, e come sottolineato dall`aumento record del lavoro inevaso, si sono verificate pressioni sulla capacità produttiva”.

Dopo le dovute destagionalizzazioni, il PMI ha registrato 58.3, in salita da 57.8 di ottobre. Il PMI ha registrato sinora un valore al di sopra la soglia di non cambiamento di 50.0 per 15 mesi consecutivi.

La crescita del settore è stata causata dal forte e accelerato incremento della produzione manifatturiera. Gli ultimi dati hanno mostrato l`aumento maggiore della produzione in 81 mesi, con le aziende campione che hanno attribuito l`incremento di novembre alle forti crescite delle vendite.

I nuovi ordini sono aumentati al tasso maggiore da aprile 2000 con alcuni riferimenti alla maggiore domanda dall`estero che ha assicurato l`elevato numero di vendite generali. Il tasso di crescita delle esportazioni è stato il maggiore da febbraio 2011.

ItaliaOggi