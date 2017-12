Lapo Elkann critica Renzi: “Non è un Macron, è micron”

Lapo: “Si piace troppo e questo è pericoloso sia per lui che per noi. È molto provinciale, non è un Macron, è un ‘micron'”

“Mi piace Calenda, è un ministro del fare. Purtroppo non si presenta. Anche Franceschini sta facendo un lavoro di qualità, ma da quello che vedo in giro, non sono stimolato da nessuno di quelli che si candidano e quindi non so ancora per chi voterò”. Lapo Elkann parla di politica ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Elkann poi afferma: “Berlusconi ha un’energia e una vitalità incredibile, non mi stupisce che rinasca dalle ceneri”.

Infine la stoccata a Renzi: “Avevo riposto molto speranze in Renzi, poi quando è salito al governo, sono cadute tutte. Si piace troppo e questo è pericoloso sia per lui che per noi. È molto provinciale, non è un Macron, è un ‘micron’. Serve meno personalismo, meno egocentrismo e meno voler parlare di tutto e di niente”.

Luca Romano, Il Giornale.it