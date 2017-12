Auto, tornano i bonus per le Euro3 ed Euro4

Parte la corsa contro il tempo per aggiudicarsi gli esigui finanziamenti: meno di 900.000 euro disponibili fino a esaurimento fondi. Ecco come ottenere l’incentivo

Tornano gli incentivi per trasformare le auto a benzina o a diesel in vetture a gpl o metano. Il progetto Icbi, acronimo di “Iniziativa carburanti a basso impatto”, questa volta interessa i proprietari di auto Euro3 ed Euro4, che dallo scorso 16 novembre possono prenotare la modifica del proprio veicolo nelle officine convenzionate. Non è più possibile, invece, convertire i mezzi con classe ambientale Euro2, i quali potevano approfittarne fino al 15 di questo mese. Il finanziamento è di quasi 900.000 euro, come sempre sono disponibile fino a esaurimento fondi, dunque occorre affrettarsi per rientrare tra i beneficiari.

Come usufruire del bonus. Il progetto Icbi nasce da un accordo di programma tra il ministero dell’Ambiente e 682 Comuni italiani, di cui Parma è capofila. Possono ottenere gli aiuti, dunque, solo i cittadini residenti nei Comuni aderenti, elencati sul sito dedicato, rivolgendosi alle officine convenzionate. Il meccanico verificherà l’eventuale disponibilità dei fondi e richiederà, tramite il portale del Consorzio Ecogas, che gestisce la campagna, il codice di prenotazione, attribuito a ciascun intervento. Poi si fisserà un appuntamento per il montaggio dell’impianto. Il contributo verrà anticipato dall’installatore, che in seguito otterrà un rimborso.

Il bonus viene concesso tramite uno sconto riportato nella fattura del meccanico. I costi della modifica dell’impianto variano da un’officina all’altra, ma devono rispettare i tetti massimi stabiliti a livello nazionale.

A chi spetta. Possono prenotare la trasformazione i proprietari di vetture private a benzina e diesel Euro3 ed Euro4. In base all’opzione Bi-fuel, si possono trasformare a GPL e metano anche i veicoli commerciali inferiori a 3,5t immatricolati dopo il primo gennaio 1997, ma solo quelli di classe Euro3, 4 e 5.

Come facciamo a scoprire a quale classe ambientale appartiene la nostra auto? Si può utilizzare l’applicazione sul Portale dell’automobilista, selezionando il tipo di veicolo e inserendo il numero di targa.

L’importo del bonus. L’ammontare degli incentivi varia a seconda del veicolo da convertire:

500 euro per l’installazione del GPL e 650 euro per il metano, su mezzi privati Euro3 ed Euro4 alimentati a benzina;

750 euro per l’installazione del GPL e 1.000 euro per il metano su veicoli commerciali Euro3, Euro4 ed Euro5 alimentati a benzina;

750 euro per l’installazione del GPL e 1.000 euro per il metano su veicoli commerciali con alimentazione diesel.

In arrivo nuovi fondi. “Visto il successo degli anni passati, il ministero dell’Ambiente sta pensando di rifinanziare l’intera iniziativa lanciata 15 anni fa. Nel frattempo stiamo ancora utilizzando i fondi residui del 2006, circa 20 milioni di euro ” rivela a Repubblica Economia Nicola Ferioli, dirigente del settore mobilità e ambiente del Comune di Parma.

Euro3 e 4 nel mirino. Le polveri sottili disperse nell’aria oltre i limiti ammessi stanno costringendo molte città d’Italia a bloccare la circolazione dei veicoli più inquinanti. A dichiarare guerra allo smog sono, oltre alle città più grandi, soprattutto le regioni del Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) le quali il 9 giugno scorso hanno siglato insieme al ministero dell’Ambiente il ‘Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano’, che prevede la distribuzione di carburanti alternativi, limitazioni alla circolazione, oltre a regole omogenee in materia di car sharing, ztl e mobilità ciclo-pedonale.

A oggi, rivela uno studio di Confartigianato Autoriparazione, in Italia circolano 37,9 milioni di auto, quasi tutte Euro4, Euro 5 e 6, una metà delle quali (48,5%) alimentate a benzina e un’altra metà (42,9%) a gasolio. Sono ancora in netta minoranza i veicoli a metano, ibridi ed elettrici.

Erika Tommasicchio, Repubblica.it