Unicredit cede alla casa d’aste Dorotheum le attività del credito su pegno

UniCredit ha sottoscritto un accordo vincolante con la casa d’aste austriaca Dorotheum per la cessione delle attività del credito su pegno in Italia.

L`operazione prevede il pagamento da parte di Dorotheum di un corrispettivo pari a 141 milioni di euro al closing nonché di un potenziale earn-out a favore di UniCredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni. La transazione avrà, nel 2018, un impatto positivo per circa 100 milioni sul conto economico consolidato di UniCredit e di quasi 4 punti base sul CET1 ratio di Gruppo.

La chiusura dell’operazione, spiega Unicredit, è attesa nel primo semestre del 2018, mediante il trasferimento delle attività del credito su pegno a una nuova società finanziaria che sarà detenuta interamente da Dorotheum. L`operazione è soggetta alle consuete condizioni sospensive, inclusa l`autorizzazione da parte dell`autorità di vigilanza.

Dorotheum intende espandere le proprie attività in Italia, facendo leva sulla propria esperienza internazionale e le competenze degli attuali lavoratori, così da sviluppare ulteriormente il business e il settore.

ItaliaOggi