Dramma a Catania. Un bimbo di 6 anni spacciava droga, per conto del patrigno

Un bambino di sei anni che spacciava la droga come un vero pusher. La scoperta choc è stata fatta nel corso di una maxi operazione antidroga scattata oggi a Catania, che ha sgominato un vasto traffico all’ombra della mafia, con 36 arresti e un centinaio di perquisizioni. Il piccolo, forse convinto fosse un gioco, aiutava il convivente della sua mamma, pusher di professione, a smerciare marijuana e cocaina, in una delle piazze di spaccio più remunerative del suk della droga a Librino.

Nel blitz dei carabinieri, coordinato dalla procura distrettuale, è stato passato al setaccio un intero agglomerato. I 36 indagati di cui è stata ordinata la custodia cautelare su richiesta della Direzione distrettuale antimafia sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana per conto di Cosa nostra catanese. L’operazione e’stata denominata ‘Km zero‘.

Adnkronos