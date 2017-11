London Stock Exchange, il ceo Rolet lascia in anticipo. Brydon si dimetterà nel 2019

Xavier Rolet, ceo del London Stock Exchange, lascera’ il gruppo in anticipo rispetto alla data prevista. Allo stesso modo, anche il presidente di Lse, Donald Brydon, rassegnera’ le dimissioni nel 2019.

Lse, uno dei principali operatori borsistici a livello europeo, ha annunciato che il mandato di Rolet scadra’ con effetto immediato e non a fine anno. Il presidente, invece, ha rivelato per la prima volta la sua intenzione di non ripresentare la propria candidatura in occasione del general meeting annual del 2019.

Si tratta di una piccola vittoria per il fondo Tci Fund Management, uno dei principali azionisti del London Stock Exchange, che ha condotto una campagna aggressiva per rinnovare il mandato dell’ormai ex ceo Rolet, spingendo, invece, per le dimissioni di Brydon.

David Warren, attuale cfo del gruppo, assumera’ anche le responsabilita’ di ceo ad interim fino alla nomina di un successore.

Tci Fund aveva addirittura minacciato di richiedere una votazione da parte degli azionisti sul congedo di Brydon, nel caso in cui a Rolet non fosse stato concesso il rinnovo del mandato fino a fine 2018.

ItaliaOggi