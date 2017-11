Hedberg: “Wind Tre e Open Fiber insieme per lo sviluppo del 5G a L’Aquila”

Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di Wind Tre, nel suo intervento a L’Aquila, in occasione della presentazione del progetto di sperimentazione del 5G, ha commentato: “Wind Tre insieme ad Open Fiber compie, qui a L’Aquila, un altro step fondamentale nel progetto per lo sviluppo del 5G e per la diffusione delle reti mobili di quinta generazione. Questo passo decisivo permetterà, inoltre, all’Italia di valorizzare ulteriormente competenze, persone, partnership e innovazione nel suo percorso di Digital Transformation. Siamo consapevoli della sua fondamentale importanza per il Paese e per tutte le persone e le imprese coinvolte. L’innovazione rappresenta, infatti, un grande fattore di crescita e sviluppo per tutti, dal punto di vista tecnologico e, al tempo stesso, in termini di diffusione di skill digitali e imprenditoriali. È per questo motivo necessario renderla accessibile e vicina ai cittadini, perché possano diventare protagonisti e motori del cambiamento, insieme a imprese e istituzioni”.

