Ottima notizia. Vodafone e Enel sono le uniche 2 società italiane incluse nella Top 50 di Fortune

Vogliamo segnalarvi un’ottima notizia. Quest’anno nell’autorevole lista Change the World di Fortune, che porta in classifica quelle che sono le 50 principali aziende nel mondo che hanno determinato un impatto sociale positivo attraverso le proprie attività caratteristiche, sono presenti ben due aziende italiane. Ossia, Vodafone che si piazza al sedicesimo posto e Enel al ventesimo.

Concludiamo riportandovi per intero la lista Change the World.

JPMorgan (Chase Commercial Banks) DSM (Food Production) Apple (Computers, Office Equipment) Novartis (Pharmaceuticals) LeapFrog (Investments Diversified Financials) Ant Financial (Financial Data Services) Walmart (General Merchandisers) Toyota Motor (Motor Vehicles & Parts) Johnson & Johnson (Pharmaceuticals) Yara (Chemicals) Levi Strauss (Apparel) SAS (Computer Software) Bendigo & Adelaide (Bank Commercial Banks) Nestlé (Food Consumer Products) Tencent (Internet Services & Retailing) Vodafone (Telecommunications) Go-Jek (Logistics) Cemex (Building Materials) Centene (Health Care: Insurance & Managed Care) Enel ( Utilities) Unilever (Household & Personal Products) CH2M (Construction, Engineering) bKash (Financial Data Services) Accenture (Information Technology Services) Microsoft (Computer Software) Vanguard (Diversified Financials) Mobike (Computer Software) Volvo Car Group (Motor Vehicles & Parts) Insurance Australia Group (Insurance: Property & Casualty) Tata Consultancy Services (Information Technology Services) Airbnb (Internet Services & Retailing) Ikea (Specialty Retailing) MTR (Railroads) Grohe (Building Materials, Glass) IBM (Information Technology Services) Salesforce.com (Computer Software) 23andMe (Business Services) CJ Group (Food Production) Allstate (Insurance: Property & Casualty) Woolworths Holdings (General Merchandisers) American Express (Diversified Financials) Amcor (Packaging, Containers) Marriott (Hotels, Casinos, Resorts) Chobani (Food Production) Grupo Nutresa (Food Production) JetBlue (Airlines) Sodexo (Food Services) Dell Technologies (Computers, Office Equipment) Palo Alto Networks (Network & Other Communications Equipment) Land O’Lakes (Food Consumer Products)