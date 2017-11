Ultim’Ora, Milano. Un tassista ha subito una feroce aggressione: il cliente gli ha staccato l’orecchio a morsi e rotto il naso

Alle 7 del mattino in via Lepetit, zona Centrale. In ospedale anche l’aggressore. Da ricostruire i motivi

“Amputazione netta dell’orecchio”. Secondo il 118 è così che è finita una lite di prima mattina tra un tassista e il suo cliente. Con questo ultimo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aggredito l’uomo alla guida del taxi staccandogli un orecchio a morsi e poi rompendogli il naso.

E’ successo intorno alle 7 del mattino in via Lepetit, in zona stazione Centrale. Il ferito è un tassista di 48 anni che è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Il cliente, e presunto aggressore, invece ha 29 anni. Anche lui è finito all’ospedale: l’ambulanza l’ha portato in codice verde al Fatebenefratelli. Ancora non si conoscono i motivi del litigio.

Repubblica.it