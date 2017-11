Filippo Marchi Nominato Nuovo Direttore Generale Di Granarolo

Il Consiglio d’Amministrazione di Granarolo ha nominato ieri Filippo Marchi in qualità di Direttore Generale di Granarolo, subentrando a Gianpietro Corbari.

Marchi, classe 1967, sposato con due figli, vanta una profonda conoscenza dei mercati avendo ricoperto incarichi di responsabilità crescenti sia nel Gruppo sia in altre importanti aziende (dal 1994 al 2004 ha lavorato a Torino nel Gruppo L’Oréal Saipo e prima nel Gruppo Danone), sviluppando rilevanti competenze del mercato FMCG (Fast Mover Consumer Goods). In Granarolo dal 2004, è entrato come trade marketing manager, ha poi ricoperto nel tempo importanti posizioni fino a diventare, nel 2015, Direttore Business Unit Italia e Paesi Extra Europei. È laureato in Economia presso l’Università di Bologna e successivamente ha conseguito un Master in Economia del Sistema Agroalimentare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. “Ringrazio Gianpietro Corbari per l’ottimo lavoro svolto in questi anni caratterizzati da un processo di internazionalizzazione e diversificazione e faccio a Filippo Marchi i miei migliori auguri per questo nuovo incarico – ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo. – Marchi lavora in Granarolo da molti anni, ha contribuito in modo fondamentale alla crescita e al consolidamento commerciale del Gruppo in Italia e all’estero con grande determinazione ed efficacia. Sono certo che in questo nuovo ruolo Filippo Marchi saprà perseguire al meglio gli obiettivi del nostro piano industriale”.