Assicurazioni: nasce l’Osservatorio “Innovation by Ania”

Nasce l’Osservatorio “Innovation by ANIA” che, con la collaborazione di Deloitte, avra’ l’obiettivo di cogliere e rendere concretamente disponibile la nuova spinta innovativa. “Sara’”, informa una nota, “un laboratorio permanente, pensato per dare ulteriore concretezza alla modernizzazione che le compagnie di assicurazione stanno sperimentando nei propri processi e nell’elaborazione di nuove soluzioni per gli italiani. In alcuni settori come la mobilita’ l’innovazione tecnologica trova un’applicazione piu’ rapida e gli effetti sono velocemente fruibili da tutti. Ed il nostro Paese, con un parco circolante che ha bisogno di essere rinnovato, potrebbe essere quello che piu’ di altri e’ capace di sfruttare a pieno i benefici delle nuove tecnologie.

Proprio per questo la giornata di riflessione intitolata “Innovazione e Mobilita’: dall’Auto alla Sharing Economy e alla Smart Mobility” in calendario il 28 novembre a Roma con la partecipazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, del Presidente ANIA, Maria Bianca Farina e con la presentazione dello studio Deloitte “Innovazione e mobilita’: i trend attuali e i possibili scenari futuri” e’ stata scelta quale primo momento di incontro con gli operatori del settore e con la societa’ civile. Un annual meeting che l’Osservatorio “Innovation by Ania” ripetera’ ciclicamente per comunicare i risultati delle ricerche e degli approfondimenti sui principali temi innovativi che impattano sull’assicurazione ed il Paese. L’Osservatorio si concentrera’ sulle tendenze, sui profili tecnologici che li caratterizzano, sulle implicazioni normative e sulla customer experience. Nel primo anno saranno effettuati approfondimenti verticali sulla tematica affrontata nell’annual meeting. Negli anni successivi saranno analizzate altre tematiche ad alto contenuto innovativo, tra cui ad esempio Iot Service e Big Data.

Padoan, Italia assolutamente preparata a fine Qe. L’italia e’ “assolutamente preparata” all’uscita dal Qe e dobbiamo considerare che “in un mondo di tassi piu’ elevati ci sono aspetti positivi che non vanno sottovalutati”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan intervenendo al convegno dell’Ania.