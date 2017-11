L’imprenditore dietro ai brand Virgin è stato accusato di aver praticato “motorboarding” su una corista della cantante Joss Stone

Anche Richard Branson accusato di molestie sessuali. L’imprenditore dietro ai brand Virgin è stato accusato di aver praticato “motorboarding” su una corista della cantante Joss Stone. Il poliedrico e visionario imprenditore dietro ai vari brand della Virgin, Richard Branson, è l’ultima figura di primo piano in ordine di tempo ad essere accusato di molestie sessuali, aggiungendosi al gran numero di uomini indicati dopo la rivelazione del caso Weinstein. Secondo quanto riportato dal giornale scandalistico The Sun, ma la notizia è stata ripresa anche da altre testate, Branson è accusato da Antonia Jenae, cantante e corista dell’artista inglese Joss Stone. Jenae accusa Branson di avere praticato quello che in inglese si chiama motorboarding, ovvero la mossa di affondare il viso in mezzo al seno di una donna producendo rumori con la bocca simili a quelli del motore di una barca. Il fatto sarebbe successo durante una vacanza sull’isola privata dell’imprenditore nelle Isole Vergini nel 2010. Del fatto sarebbe stata testimone la stessa Joss Stone. “Il suo comportamento è stato disgustoso e io mi sono sentita violata“, ha dichiarato Jenae. “Eravamo al bar e lui stava salutando tutti. Poi è venuto da me e mi ha messo il viso nel seno, è stato surreale e totalmente inaspettato“. In un comunicato rilasciato al Telegraph Branson dichiara di “non aver nessun ricordo dell’accaduto“. “Tutti sembravano godersi il tempo trascorso sull’isola“, si legge ancora nella dichiarazione. “Non c’è mai stata nessuna intenzione di offendere o di far sentire qualcuno a disagio e Richard si scusa se qualcuno si è sentito in quel modo”.

